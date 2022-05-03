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Новости > В Украине перенесли празднование Дня победы

В Украине перенесли празднование Дня победы

Александр Панько
03.05.22 16:59
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В Украине перенесли празднование Дня победы

Главное: День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине будут отмечать 8 мая. За это решение проголосовали 290 народных депутатов.

Детали: Верховная Рада Украины проголосовала за перенос празднования Дня победы на 8 мая. «За» проголосовали 290 народных депутатов. Закон опубликовали на сайте Верховной Рады во вторник, 3 мая.

Закон вступает в силу со дня его публикации. Официально 8 мая теперь будет называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как отмечают авторы проекта, Вторая мировая война 1939-1945 годов, развязанная двумя преступными тоталитарными режимами, стала величайшей трагедией человечества в ХХ веке.

«Сохранение и чествование памяти жертв Второй мировой войны является важной составляющей политики национальной памяти в Украине. Не менее важной ее составляющей является отмечание вклада украинского народа в победу над нацизмом. Эта победа ежегодно отмечается в европейских государствах и 8 мая — в День капитуляции нацистской Германии. В этот же день по всей Европе чтят память павших во Второй мировой войне», — говорится в документе.

Отмечается, что Советский Союз, а вслед за ним и РФ, превратили празднование 9 мая в инструмент пропаганды и достижения политических целей, разжигание войн, оправдания собственных преступлений против человечности, напоминают авторы проекта.

«Празднование в Украине Дня победы 9 мая является нелогичным и неприемлемым, особенно после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Украина должна чтить память павших и отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместе со всей Европой и всем миром 8 мая. А 9 мая — вместе с государствами-членами Европейского Союза отмечать День Европы», — сказано в документе.

В тему: По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Россия планирует закончить войну в Украине 9 мая.

Тэги: праздник, Верховная Рада Украины, Украина, общество, политика, День Победы, новости Украины, 9 мая

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