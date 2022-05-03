В минувшем апреле украинцы активно продавали валюту

Главное: Украинцы активно избавлялись от валюты. Продали больше, чем купили.

Детали: В прошлом апреле украинцы активно меняли валюту. Данные по итогам месяца приводит НБУ.

Сообщается, что в минувшем месяце население продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 315,2 миллиона долларов (в эквиваленте), а купило на 77,4 миллиона долларов.

Таким образом, чистая продажа валюты составила 237,8 миллиона долларов.

Уточняется, что с начала 2022-го года украинцы продали валюты на 4 миллиарда 782,0 миллиона долларов, а купили на 4 миллиарда 753,8 миллиона долларов. В этом году чистая продажа составила 28,2 миллиона долларов.

В тему: В апреле НБУ массово продавал валюту.