Путин — в шаге от объявления полномасштабной войны Украине, — The Sun

Главное: Путин планирует открыть использовать термин «война» вместо «специальной военной операции». 9 мая он может объявить мобилизацию по всей России.

Детали: В конце апреля президент России Владимир Путин был в шаге от объявления полномасштабной войны Украине, которая позволит мобилизовать дополнительные силы для усиления войск. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По данным журналистов, Путин планирует открыть использовать термин «война» вместо «специальной военной операции». Из-за этого мирное население будет страдать еще больше, которые и так находятся под неизбирательными бомбардировками.

Источники издания утверждают, что на параде 9 мая российский президент может объявить мобилизацию по всей России. Причина тому — сопротивление украинских сил обороны. Нынешняя волна агрессии, которая акцентируется на Донбассе, показывает, что несмотря на бомбардировки, существенного прогресса у войск РФ нет. В результате Путин находится под растущим давлением со стороны генералов, требующих развязать полномасштабную войну, и растут опасения, что он ответит новой жестокостью.

Указывается, что высшее руководство РФ находится в ярости от поражения под Киевом. В этом обвиняют президента Путина, который по слухам, болен. Военное руководство хочет получить разрешение на удары по другим объектам в Украине, включая правительственные здания.

В Минобороны Великобритании считают, что на 9 мая Владимир Путин может объявить о всеобщей мобилизации для противостояния «нацистам всего мира».

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 23,8 тысяч солдат.