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Новости > Митрополит УПЦ объяснил, как правильно почитать святых

Митрополит УПЦ объяснил, как правильно почитать святых

Александра Кудрявцева
29.04.22 16:52
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Митрополит УПЦ объяснил, как правильно почитать святых

Главное: Жизнь святых — пример стремления к Богу, истинной веры и благочестия.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, об этом митрополит Климент (Вечеря) сказал в проповеди в день памяти преподобной Анастасии Киевской.

«Мы пришли воздать славу этой святой угоднице. И мы преклоняемся перед её святыми нетленными мощами, поём ей величание, другие песнопения... Но во всём этом не будет никакого смысла, это всё будет лицемерием, если мы будем целовать мощи, но при этом жить, не думая о вечности. Если мы будем молиться только о земном, тленном, материальном и не будем возносить молитвы о том, чтобы нам хоть немного приблизиться к этому рождению свыше», — отметил митрополит Климент.

Владыка обратил внимание, что пример святых показывает, как желание быть с Богом на земле помогает обрести радость и родиться свыше для жизни в Царствии Небесном.

«Что же значит родиться свыше? Это значит: ты должен осознать, что земная жизнь — не цель твоих стремлений. Ты должен веровать, что ты вечен, и жить по этой вере. Понимать, что всё, что ты сейчас, каждый день своего земного бытия, слагаешь, — это тот фундамент, на котором будет стоять твой дом в вечности. Если ты построишь дом на твёрдом фундаменте благочестия, веры, следования за Христом — он будет стоять вечно. Если на шатком фундаменте материальных, земных стремлений, то рано или поздно такой фундамент прогниёт и в вечности твой дом рухнет в преисподнюю», — объяснил архиерей.

Митрополит Климент напомнил, что смысл праздника Пасхи человек осознаёт только тогда, когда стремится жить вечно.

«Пасха Христова показывает нам, что время больше не имеет никакого смысла...Бог дал нам жизнь вечную, и истинно живут только те, кто живёт этой вечностью. И жизнью действительно является только жизнь вечная», — подчеркнул архиерей.

В тему: В епархиях УПЦ передали гуманитарную помощь украинским военным, переселенцам, медикам.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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