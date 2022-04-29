В епархиях УПЦ передали гуманитарную помощь украинским военным, переселенцам, медикам

Главное: В епархиях Украинской Православной Церкви священники и верующие передали для воинов и пострадавших от войны тысячи пасхальных куличей, продуктовых наборов и гуманитарной помощи.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Одесской области пасхальные приветствия и пасхальные угощения были переданы от имени духовенства епархии и православных жителей области бойцам Измаильской территориальной обороны и военной части в Килии. Архиепископ Сергий поздравил военнослужащих, а также переселенцев и жителей Болградского района с Праздником Пасхи, были переданы продуктовые наборы с пасхальными угощениями.

В селах и поселках Килийского благочиния местное духовенство совместно с активами храмов лично доставляло пасхальные угощения и продуктовые наборы жителям, среди которых множество пожилых людей, многодетных семей и находящихся в затруднительном положении. Кроме того, прихожане Свято-Георгиевской церкви Белгород-Днестровского благочиния поздравили пациентов Областной психбольницы № 4.

В Татарбунарском благочинии священнослужители и прихожане местных храмов посетили с приветствиями и угощениями многодетные семьи, военнослужащих, переселенцев, нашедших безопасное убежище в Одесской области, и местных жителей в селах Баштановка, Тузлы, Борисли, оказавшихся в затруднительном положении. Кроме того, настоятель Свято-Успенского храма в Татарбунарах, протоиерей Николай Павлов доставил в городской сортировочный центр очередную помощь для нужд терробороны, военных, переселенцев и нуждающихся.

Храмы Саратского благочиния также приветствовали и угощали местных жителей, в том числе остро нуждающихся в социальной поддержке. В селах Розовка и Светлодолинское были приготовлены пасхальные продуктовые наборы для местных жителей и пасхальные куличи для прихожан, чтобы каждый в эти дни мог разделить радость Светлого Христова Воскресения со своими родными за праздничным столом.

В Хмельниччине общиной храма Казанской иконы Божией Матери были собраны средства и закуплены материалы: мотопомпа, рукава и кабель на сумму около 14 тыс. грн. для саперов инженерной роты Хмельницкого батальона территориальной обороны.

В Кременчугской епархии протоиерей Михаил Цико, настоятель Рождественско-Богородичного храма города Пирятин, вместе с церковной общиной оказывают помощь ВСУ и беженцам. С начала войны было трижды собрано и передано помощь в волонтерский центр. Кроме того, предоставляется помощь индивидуально по запросам от переселенцев. Каждый четверг протоиерей Михаил в волонтерском центре служит молебны за воинов, переселенцев и всех тех, кто несет бремя войны.

На Черниговщине священники Украинской Православной Церкви посетили пожилых людей и людей с особыми потребностями в Нежине. Священнослужители поздравили людей с праздником Пасхи Христовой и передали им пасхальные подарки, продуктовые наборы и средства гигиены.

В Могилев-Подольской епархии священники посетили вынужденных переселенцев из Донецкой области. Священники поздравили людей с Воскресением Христовым и передали продукты и материальную помощь. Также священники посетили одиноких пенсионеров и передали им продукты питания и средства личной гигиены.

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