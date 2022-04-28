США намерены передать Украине арестованные активы РФ

Главное: Конгресс США готовит законопроект, который позволит передать Украине арестованные российские активы. Законопроект должен пройти одобрение Сената и президента США.

Детали: Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий конфискацию российских подсанкционных активов. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Отмечается, что положения документа позволяют направить эти средства на восстановление Украины, предоставление гуманитарной помощи украинцам и другую помощь государству, включая военную.

«Он рамочный, не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса и является первым и очень важным шагом в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины», — отметил Ермак.

За соответствующий законопроект проголосовало 417 конгрессменов.

Он еще должен пройти одобрение Сената и президента США.

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