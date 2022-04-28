Вражеская авиация снова нанесла ракетный удар по Запорожью

Главное: Российская авиация сегодня, 28 апреля, нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела повреждены два дома, три человека пострадали, среди которых один ребенок.

Детали: Сегодня, 28 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщает Telegram-канал Запорожской ОГА.

«Запорожье, утро, прилет вражеской ракеты. Предварительная информация: повреждены два дома в частном секторе», — говорится в сообщении.

Указано, что удар был нанесен российской авиацией, военные применили ракеты Х-55 класса «воздух-земля».

Сейчас известно о трех пострадавших, один из них ребенок.

«Информация будет уточнена, подробности позже», — добавили в ОГА.

В тему: На днях по Запорожью уже были нанесены ракетные удары.