Управделами УПЦ рассказал о значении таинства Причастия

Главное: Таинство Причастия соединяет человека с Богом, отказ от Причастия означает гибель души.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи: о вере в красках».

«За трапезой в Сионской горнице было установлено величайшее таинство Церкви — таинство Святой Евхаристии. Участие в этом таинстве предполагает предварительное очищение, прежде всего, духовное. И тот факт, что Спаситель умыл ноги апостолам, показывает нам, что апостолы были готовы приступить к Евхаристии. Трудно выразить словами значимость святого Причащения. Благодаря этому таинству Церкви мы сподобляемся быть общниками Божества, когда Тело воплотившегося Бога становится нашим телом и Кровь Его — нашей кровью», — отметил митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ подчеркнул, что Христос, омывая ноги ученикам, показал истинный пример смирения.

Владыка напомнил, что на Тайной вечери впервые прозвучали слова Господа, которые призывают верующих причащаться.

«Избегающие Причастия пренебрегают Спасителем, Его муками и страданием, плодом Которых явился этот Дар», — объяснил митрополит Антоний.

Он отметил, что на Тайной вечери причастились апостолы Иуда и Петр, которые предали Христа, но между их поступками есть разница: Иуда предал Христа из злобы и ненависти, так как Христос не оправдал его ожиданий стать земным царем Иудеи.

«Апостол Петр же отрекся по маловерию, не прекращая при этом любить Учителя. Этим объясняется и то, что после предательства Иуда закончил жизнь самоубийством, а Петр до конца своих дней оплакивал свой поступок и каялся перед Богом в трусости и предательстве», — напомнил митрополит Антоний.

Владыка призвал верующих сохранять верность Христу, несмотря на все страдания и испытания, ведь верность Богу является условием достижения Царства Небесного.

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