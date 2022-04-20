Украину хотят укрепить оружием так, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться, — CNN

Главное: Премьер Великобритании Борис Джонсон предлагает укрепить Украину так, чтобы Россия больше никогда не сунулась к нам. Он пообещал Зеленскому предоставить оружие, необходимое для отражения нападения России.

Детали: Премьер-министр Великобритании заявил, что Украину нужно укрепить так, чтобы Россия больше никогда не посмела напасть. Он добавил, что во время визита в Киев заверил президента Украины Владимира Зеленского в готовности предоставить необходимые вооружения. Об этом сообщает CNN.

«Укрепить и укрепить Украину до такой степени, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться», — заявил Джонсон, рассказывая о своем визите в Киев.

По его словам, он заверил Зеленского в готовности Великобритании и союзников предоставить Украине оружие, которое необходимо для отражения нападения России.

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