Минздрав отказался от закупки вакцин от коронавируса

Главное: Из-за войны Министерство здравоохранения Украины отказалось от закупок вакцин от коронавируса. Основные усилия Минздрав направит на снабжение турникетами, кровоостанавливающими, хирургическими материалами, покупку операционных столов, кардиографов, УЗИ-аппаратов, наркозно-дыхательных аппаратов.

Детали: Министерство здравоохранения Украины из-за войны отказалось от закупки ковидных вакцин в пользу приобретения товаров для медицинских потребностей военного времени. От этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Мы сейчас вообще не закупаем. Все, что было поставлено, оплачено, дальше мы остановили закупку вакцины против COVID-19. Сегодня трудно сказать, хорошо это, или плохо, но это просто ответ на ту ситуацию, которая сложилась в сфере здравоохранения из-за полномасштабного вторжения РФ», — отметил министр.

Сообщается, что Минздрав направит усилия на снабжение турникетами, кровоостанавливающими, хирургическими материалами, покупку операционных столов, кардиографов, УЗИ-аппаратов, наркозно-дыхательных аппаратов — это «все то, что сегодня нужно в операционных, травматологам».

«Для борьбы с COVID-19 было закуплено много аппаратов ИВЛ. Сегодня ИВЛ тоже нужны, но просят уже автоматизированные ИВЛ другого, экспортного класса, чтобы уменьшить привлечение реаниматологов», — добавил Ляшко.

Касательно вакцинации от COVID-19 Ляшко сообщил, что она продолжается, но не как кампания, а как обычное получение прививок. В частности, за март было провакцинировано 350 тыс. человек, в апреле было около 90 тысяч вакцинаций.

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