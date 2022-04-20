В ОП рассказали, где еще Украину ждут тяжелые бои кроме Донбасса

Главное: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас ключевое направление наступления РФ — это Донбасс. Но Украину также ждут тяжелые бои за Харьков.

Детали: На востоке украинскую армию ждут мощные боевые столкновения с российскими силами не только на Донбассе, но и в Харькове. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, на сегодня Донбасс стал ключевым направлением наступления России, его уже назвали второй фазой войны.

«Мне вообще очень интересно на них смотреть: это люди, которые врут, придумывают, у них уже вторая фаза. До этого они говорили, что возьмут Украину через три, а максимум — через пять дней. Но, к сожалению, у нас будут еще очень мощные боевые столкновения на востоке страны, не только на Донбассе, но и в Харькове, и на харьковском направлении», — добавил Подоляк.

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