Украинцев предупреждают об опасности посещения церквей на Пасху

Главное: Российские войска могут обстреливать церкви во время массовых богослужений. Поэтому украинцам посоветовали по возможности смотреть трансляции Литургий из дому.

Детали: В этом году Пасху, которая у христиан восточного обряда приходится на 24 апреля, Украина встретит в условиях войны. В связи с этим украинцев предупредили о возможных диверсиях на пасхальных богослужениях и вместо посещения храма посоветовали смотреть богослужения в эфире или онлайн.

С соответствующим призывом выступили Министерство культуры и информационной политики Украины, а также Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

«Минобороны Российской Федерации фактически сейчас грозится обстрелять украинские церкви в Пасхальную ночь. В один из важнейших христианских праздников, несущий в себе светлую надежду, что жизнь побеждает смерть», — заявил министр культуры Александр Ткаченко.

Он призвал соблюдать ограничения военного положения и правила комендантского часа.

Богослужение Православной Церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве можно будет посмотреть в эфире национального всеукраинского телемарафона по телевидению и на YouTube канале UA: Культура.

Начало в 23:30 23 апреля

Пасхальное богослужение Православной Церкви Украины в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве продлится с 23:30 23 апреля и ориентировочно до 03:00 — 03:30 24 апреля.

Онлайн-трансляцию богослужений также можно будет посмотреть:

— на странице Предстоятеля ПЦУ Блаженнейшего Митрополита Эпифания в Facebook, который и возглавит богослужение;

— на странице ПЦУ в Facebook;

— на странице ПЦУ на платформе YouTube.

Богослужение Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве также будут транслироваться в эфире национального всеукраинского телемарафона по телевидению и на YouTube канале UA: Культура.

Начало в 07:30 24 апреля

В этом году, судя по расписанию богослужений УГКЦ, ночной службы в церквях не будет в связи с введением военного положения в стране.

В тему: В Украине отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники.