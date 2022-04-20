В Украине появился чат-бот для поиска детей

Главное: Появился чат-бот для поиска детей в Украине. Он работает в Telegram.

Детали: В Telegram заработал чат-бот для поиска детей, пропавших из-за войны в Украине. Об этом сообщает Национальная полиция.

Он имеет следующий адрес: @poshukditei_bot

В МВД заявили, что основной его задачей является упрощение процедуры подачи сведений о ребенке, который пропал без вести и/или связь с которым отсутствует, в органы полиции.

Отмечается: «Информация, которая поступит на указанную коммуникационную платформу, будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции в кратчайшее время с принятием соответствующих дальнейших мер».

В тему: Жертвами войны в Украине стали уже 205 детей.