Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине появился чат-бот для поиска детей

В Украине появился чат-бот для поиска детей

Агата Кловская
20.04.22 11:15
121
В Украине появился чат-бот для поиска детей

Главное: Появился чат-бот для поиска детей в Украине. Он работает в Telegram.

Детали: В Telegram заработал чат-бот для поиска детей, пропавших из-за войны в Украине. Об этом сообщает Национальная полиция.

Он имеет следующий адрес: @poshukditei_bot

В МВД заявили, что основной его задачей является упрощение процедуры подачи сведений о ребенке, который пропал без вести и/или связь с которым отсутствует, в органы полиции.

Отмечается: «Информация, которая поступит на указанную коммуникационную платформу, будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции в кратчайшее время с принятием соответствующих дальнейших мер».

В тему: Жертвами войны в Украине стали уже 205 детей.

Тэги: полиция, общество, война, дети, новости Украины

Комментарии

Статьи

17.04.22 10:18

ЕС в едином порыве поможет Украине, но... потом

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Рынок недвижимости в Украине заработал. Кто сможет купить и продать квартиру?
19.04.22 21:45

Рынок недвижимости в Украине заработал. Кто сможет купить и продать квартиру?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.04.22 12:25

У верующих УПЦ сегодня Великая Среда Страстной седмицы
20.04.22 12:19

В Минобороны озвучили планы России к 9 мая
20.04.22 11:53

Известная канадская рок-группа сняла клип о войне в Украине
20.04.22 11:07

Netflix столкнулся с первым за десять лет кризисом
20.04.22 10:56

Крупный европейский чиновник приехал в Киев
20.04.22 10:47

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 20,9 тысяч солдат
20.04.22 10:44

Страны-союзники пообещали Украине тяжелую артиллерию
20.04.22 10:15

Российских и белорусских теннисистов не допустят к участию в Уимблдоне
20.04.22 09:58

Из Мариуполя таки откроют гуманитарный коридор
20.04.22 09:55

Байден продолжает «темнить» по поводу своего визита в Украину
20.04.22 10:47

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 20,9 тысяч солдат
20.04.22 10:44

Страны-союзники пообещали Украине тяжелую артиллерию
20.04.22 09:55

Байден продолжает «темнить» по поводу своего визита в Украину
19.04.22 15:58

Британия передаст Украине мощные ракетные установки
19.04.22 14:58

Военное положение в Украине планируют продлить
19.04.22 14:22

В Минобразования рассказали, как абитуриенты будут сдавать тесты в этом году
19.04.22 13:59

Стало известно, кто возьмет на себя большую часть расходов на восстановление Украины
19.04.22 13:23

Россия планировала военное вторжение в Беларусь, — разведка
19.04.22 10:53

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 20,8 тысяч солдат
19.04.22 10:35

Россия грозится уничтожать оружие, поступающее в Украину
15.04.22 12:42

Россия выдвинула США серьезное требование относительно Украины
15.04.22 08:19

США выдвинули ультиматум Китаю
14.04.22 12:41

Шойгу попал в реанимацию с обширным инфарктом, — источник
13.04.22 12:41

Макрон выяснил, зачем Путин напал на Украину
14.04.22 16:11

Курс гривны: в НБУ сообщили о новом риске
15.04.22 21:21

Еще один украинский мужик переоделся в женскую одежду, что бы сбежать из страны
13.04.22 16:55

В Кремле открестились от Медведчука
13.04.22 13:50

В Кремле начали угрожать украинской власти за задержание Медведчука
14.04.22 10:51

Силы ВСУ уничтожили мост вместе с вражеской техникой под Изюмом
13.04.22 14:55

Стало известно, сколько украинцев вывезли в Россию
Фото и Видео
Известная канадская рок-группа сняла клип о войне в Украине
Известная канадская рок-группа сняла клип о войне в Украине
Известная канадская рок-группа сняла клип о войне в Украине
Известная канадская рок-группа сняла клип о войне в Украине
По Львову нанесены ракетные удары – погибли люди
По Львову нанесены ракетные удары – погибли люди
Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский
Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский
Появилось видео поезда, который якобы везет российские «Грады» в сторону Украины
Появилось видео поезда, который якобы везет российские «Грады» в сторону Украины
Президент США подал руку... пустоте
Президент США подал руку... пустоте
Жена Медведчука заявила, что ей угрожают расправой, а мужа пытают
Жена Медведчука заявила, что ей угрожают расправой, а мужа пытают
Российские военные признались, что сами обстреляли поселок в Брянской области, чтобы обвинить Украину
Российские военные признались, что сами обстреляли поселок в Брянской области, чтобы обвинить Украину
Появилось видео обстрела парка в Харькове
Появилось видео обстрела парка в Харькове
Россия стягивает войска к границе с Финляндией
Россия стягивает войска к границе с Финляндией
Морпехи из Мариуполя записали видеообращение
Морпехи из Мариуполя записали видеообращение
fraza.com
Новости блогосферы
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине
11.04.22 21:35

Санта Муэрте понад усє
09.04.22 09:59

Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
08.04.22 16:07

Требовать от Украины во время войны погашения долгов - финансовое мародерство

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.