Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 20,9 тысяч солдат

Главное: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ публикует данные о потерях россиян.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ приводит данные по потерям РФ на среду, 20 апреля.

Сообщается, что погибли уже 20,9 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таких потерях россиян: 171 самолет, 150 вертолетов, 815 танков, 2 087 боевых бронированных машины, 391 артиллерийская система, 67 средств ПВО, 136 реактивных систем залпового огня, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 165 БПЛА оперативно-тактического уровня, восемь кораблей/легких скоростных катеров, 1 504 единицы автомобильной техники, 27 единиц специальной техники, а также четыре пусковые установки ОТРК.

Отмечается: «Данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий».

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