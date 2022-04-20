Страны-союзники пообещали Украине тяжелую артиллерию

Главное: Уже по меньшей мере три крупные страны пообещали предоставить Киеву артиллерийские системы. Это США, Великобритания и Канада.

Детали: Великобритания и Канада вслед за США приняли решения об отправке в Украину тяжелой артиллерии. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает ВВС.

Так, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания увеличит объемы помощи Украине и предоставит ей артиллерийские системы в ситуации, когда «конфликт находится в очень опасной стадии».

«Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим... в дополнение ко многим другим формам поддержки», — сказал британский премьер.

Выступая в Палате общин после видеозвонка с западными союзниками, Джонсон отметил, что «крайне важно, не позволить Путину набрать силу» на востоке Украины.

«Поэтому мы наращиваем поставки той военной техники, которая сейчас особенно нужна украинцам», — сказал Джонсон.

В свою очередь премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна также отправит в Украину тяжелую артиллерию.

«Украинцы сражались как герои последние несколько месяцев, и они сражаются не просто за Украину, они сражаются за ценности, лежащие в основе многих наших свободных и демократических обществ», — сказал Трюдо, выступая перед журналистами в Нью-Брансуике во вторник.

Подробности поставок канадской тяжелой артиллерии Киеву пока не разглашаются.

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