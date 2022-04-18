В Украине отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники

Главное: Закон Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения приостановил действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней. Таким образом, 25 апреля, 2 и 9 мая будут рабочими днями.

Детали: В связи с действием военного положения на территории Украины 25 апреля, 2 и 9 мая будут рабочими днями. Об этом сообщила Государственная служба по вопросам труда.

Отмечается, что согласно статье 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день, определенный статьей 73 КЗоТ Украины, совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Таким образом, дополнительными выходными в апреле и мае должны были стать:

— понедельник 25 апреля — перенос выходного дня Пасхи 24 апреля;

— понедельник 2 мая — перенос выходного 1 мая, Международного дня труда;

— понедельник 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

«Статьей 6 Закона Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней», — подчеркнули в Госслужбе по вопросам труда.

Таким образом, 25 апреля, 2 и 9 мая в этом году — рабочие дни, которые будут оплачиваться в обычном порядке.

В тему: График работы общественного транспорта в Киеве изменился.