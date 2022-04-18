В ОП рассказали о плане восстановления Украины после войны

Главное: В Офисе президента провели совещание, на котором обсуждался план восстановления Украины после войны. К разработке плана присоединились международные аудиторские компании, украинские аналитические центры и чиновники.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента в понедельник, 18 апреля, рассказал о плане восстановления Украины после войны с Россией, сообщает пресс-служба ОП.

По его словам, план послевоенного восстановления Украины будет включать покрытие нанесенного войной материального ущерба, восстановление разрушенных инфраструктурных мощностей и структурную модернизацию экономики.

К разработке плана уже присоединились международные аудиторские компании, украинские аналитические центры, парламентские комитеты и министерства.

Сам план будет состоять их нескольких частей, предусматривающих обновление Украины на новых принципах и с использованием всех доступных ресурсов и возможностей.

Особое внимание на совещании было акцентировано на проведении ряда важных экономических реформ.

Также участники встречи обсудили ход европейской интеграции и получение Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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