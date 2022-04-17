Епископ УПЦ напомнил, что всегда Церковь была и будет со своим народом

Главное: Если страдает народ — страдает Церковь, неотступно находящаяся с людьми.

«Вход Господень в Иерусалим — это одновременно радостное и скорбное событие. Потому что, с одной стороны, Христа встречали как Мессию, с пальмовыми ветвями в руках и возгласами „Осанна в вишних“, а с другой — уже через несколько дней Он будет распят на кресте», — сказал епископ Виктор.

Владыка отметил, что разные богословы обращают внимание на то, что в торжественной встрече и жестоком распятии Спасителя мира принимали участие одни и те же люди. «Настроения толпы всегда изменчивы: тот, кто сегодня кричит „Осанна!“, завтра может взывать „Распни!“», — считает он.

«Однако удивляться здесь нечему, потому что еще апостол Петр говорил, что „всякая слава человека, как цветок растения: засохла трава — и цвет [ее] опал“ (1 Пет. 1, 24), а пророк и псалмопевец Давид утверждал, что „каждый человек обманчив“ (Пс. 115, 2). Это означает, что любая слава не только временная, но и лукавые.

Церковь всегда знала об этом. В течение всего времени своего существования она переживала как периоды внешнего, видимого расцвета — славы, так и периоды ужасных гонений и скорбей — распятия. Ничего удивительного здесь нет, ведь и Сам Господь прошел по этому пути», — продолжил он.

Иерарх УПЦ с сожалением констатировал, что даже некоторые люди Церкви не понимают, что рано или поздно они должны прийти на Голгофу. «Христианин — это последователь Христа, который следует за Ним в Царство Небесное. Но войти туда можно только через узкие врата распятия», — напомнил он.

«И сегодня, когда наша Церковь в очередной раз терпит позор, клевету и осуждение от некоторых людей, давайте вспомним, что ничего другого нам никто не обещал. Господь не сказал, что тот, кто в Церкви, всегда будет благоденствовать. Напротив, Он предупреждал, что Его ученики испытывают страдания в мире (Иоан. 16, 33). Христос призвал всех Своих последователей к мужеству и подчеркивал, что Он победил мир, но эта победа далась через распятие», — сказал архиерей.

Епископ Виктор подчеркнул, что Церковь была, есть и будет со своим народом.

«Если страдает народ — страдает Церковь, неотступно находящаяся с людьми. Вопрос состоит в другом: всегда ли мы остаемся с Церковью и в Церкви? Ведь многие не выдерживают, потому что очень привлекательна перспектива быть с тем, кому выкрикивают „Осанна!“, и очень страшно быть с тем, кого сегодня требуют распять. Вспомним, что распинающие просто не понимали, по слову Христа, что они творят», — пояснил иерерах УПЦ

Поэтому, владыка призвал просить у Бога и для наших врагов прощения, потому что Он учил любить их, даже если они вбивают гвозди в наши руки.