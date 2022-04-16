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Новости > Управделами УПЦ рассказал о спасительной молитве ко Святой Троице

Управделами УПЦ рассказал о спасительной молитве ко Святой Троице

Александра Кудрявцева
16.04.22 13:05
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Управделами УПЦ рассказал о спасительной молитве ко Святой Троице
Главное: В этой просительной молитве сокрыт краеугольный догмат нашей веры и она является ключом к богопознанию, а ее скрытый смысл открывается ищущим.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».
 
«Словами молитвы обращаемся сначала ко всем трем Лицам Троицы вместе, а потом к Каждому по отдельности: к Богу Отцу, чтобы Он очистил грехи наши; к Богу Сыну, чтобы Он простил беззакония наши; к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил немощи наши», — пояснил владыка.
 
Архиерей отметил, что этим свидетельствуем, что Бог есть Един по существу, но троичен в Лицах. «Пресвятая Троица — самая близкая и одновременно самая непостижимая Сущность не только для людей, но и для Ангелов. Творец и Бог всего видимого и невидимого снизошел до грешного и ветхого человека, пострадал за него и даровал ему спасение и вечную жизнь», — добавил он.
 
«Даже самый творческий, интеллектуально развитый человек не в состоянии постигнуть тайну Пресвятой Троицы. В едином Боге соединены три Лица, из Которых каждое есть Бог. Все Лица Троицы равны между собой и в то же время различны. Первое Лицо Троицы — Бог Отец — является Началом других, а другие Лица зависимы от Него по бытию: Сын — через рождение, Дух Святой — через исхождение», — сказал управделами УПЦ.
 
Митрополит Антоний считает, что истина постепенно открывается тем, кто смиренно и с сердечной простотой жаждет богообщения: «чистые сердцем Бога узрят».
 
«Если душа стремится к Богу, Господь открывается ей в необходимой полноте как совершенная Любовь, не имеющая ни границ, ни сроков. И душа еще здесь, на земле, начинает прорастать в вечность. И смерть становится жизнью», — заключил владыка.
 
В тему: Управделами УПЦ объяснил, какой информации можно доверять.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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