В Киеве сестры милосердия УПЦ поддерживают нуждающихся и бездомных

Главное: В Киеве сестры милосердия Марфо-Мариинской обители передали продукты, одежду и иконки для нуждающихся и бездомных.

«Наше время разделилось на довоенное и военное. Такими же военными стали и повседневные заботы у сестер миссионеров Марфо-Мариинской обители Киева. После Божественной Литургии — послушание милосердия, а это значит, помочь, накормить, обогреть. Иногда кажется, что Господь Сам руководит действиями и все устраивает чудным образом», — поделились в сестричестве.

Киевские сестры милосердия отмечают, что в трапезной помогли приобрести лаврские пиццы и кексы для раздачи страждущим и бездомным, в церковной лавке — иконочки, охранные пояса, ладанки, предложили сестрам для послушания и теплые куртки, одеяла, вещи для беженцев и бездомных.

«Уже по дороге сестры милосердия раздавали все, что удалось приобрести — еду, покрывала, иконки, охранные пояса, крестики. Останавливались и беседовали возле обычных прохожих, заходили на блок посты, дарили крестики и охранные пояса, напоминали о Господе, об охранных молитвах. Каждому дню — своя забота. И это прежде всего милосердие и внимание к покалеченным военным конфликтом людям. Наверное, так и лечит нас Господь от эгоизма и крайнего себялюбия, прививая любовь к ближнему, напоминая о Себе», — отметили сестры милосердия.

Как сообщалось ранее, в столице «Автобус милосердия» Социального отдела Украинской Православной Церкви продолжает работу в условиях войны и ежедневно оказывает медицинскую помощь людям, которые из-за военных действий оказались на грани выживания.