В ФИФА отказались выгонять Россию

Главное: На конгрессе ФИФА не рассматривался вопрос об исключении России из организации. Вместо этого было приостановлено членство в ФИФА Пакистана, Кении и Зимбабве.

Детали: Сегодня, 31 марта в Дохе (Катар) состоялся 72-й конгресс ФИФА. Ранее многие СМИ сообщали о том, что на нем может быть принято решение об исключении России из организации.

Однако в итоге эта страна так не была исключена из ФИФА. Более того, конгресс этот вопрос даже не рассматривал.

Вместо этого было приостановлено членство в ФИФА Пакистана, Кении и Зимбабве.

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