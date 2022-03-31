В епархиях УПЦ священники отпели погибших украинских воинов

Главное: В Черновицко-Буковинской, Сарненской и Житомирской епархиях священники Украинской Православной Церкви провели в последний путь четырех украинских военных, погибших, защищая Украину от вооруженной агрессии РФ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 29 марта духовенство Украинской Православной Церкви в городе Новоселица отпели защитника Родины Дмитрия Ганчерюка. Он служил водителем-машинистом экскаватора инженерно-саперного отделения в военной части Вооруженных Сил Украины. У героя остались жена, дочь и сыновья, один из которых сегодня стоит на защите нашего государства.

Отпевание воина возглавил протоиерей Евгений Беженар, настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в Новоселице.

В этот же день священники Ружинского церковного округа Житомирской епархии провели в последний путь двух защитников Украины.

В Свято-Александровском храме села Вольнополье состоялось отпевание Владислава Загребельного. Возглавил чин протоиерей Богдан Бабич в сослужении духовенства.

Возле родительского дома в селе Зарудинцы прощались с Максимом Пьясецким. Вместе с духовенством чин похорон совершил протоиерей Владимир Бризюк.

Протоиерей Николай Якимец в Свято-Пантелеймоновском храме села Миляч Сарненской епархии УПЦ совершил чин отпевания воина Валерия Охмака. Защитник служил старшим механиком-водителем механизированной роты и погиб в результате вражеских обстрелов российскими оккупантами во время выполнения боевого задания в Николаевской области.

В УПЦ выразили соболезнования родным воинов и призвали молиться за упокой их душ.

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