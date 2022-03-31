На Одесчине УПЦ передала медикам лекарства и гуманитарную помощь от Румынской Церкви

Главное: В Одесской области Украинская Православная Церковь передала большую партию медикаментов Белгород-Днестровской городской больнице.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, о доставке медикаментов из Румынии договорились благочинный Белгород-Днестровского округа протоиерей Рустик Выходцев и матушка Наталья. Они наладили сотрудничество с руководством румынского города Тыргу-Окна и с благочинным города Онешты. Из Румынии было передано более 130 наименований медикаментов для украинских граждан, а также одежда и средства гигиены.

Отец Рустик встретил машину с гуманитарной помощью на границе в Рени и доставил ее в церковь. В течение нескольких дней сотрудники больницы провели опись лекарственных препаратов и составили акты приема-передачи. Сейчас медикаменты уже находятся на складе больницы.

Как сообщалось ранее, в Винницкой епархии Украинской Православной Церкви верующие и духовенство передали более 40 тонн гуманитарной помощи, собрали более 120 тыс гривен украинским воинам и приютили тысячи беженцев.

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