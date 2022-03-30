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Новости > Украинцев предупреждают о массовой рассылке вредоносного ПО

Украинцев предупреждают о массовой рассылке вредоносного ПО

Агата Кловская
30.03.22 13:34
159
Украинцев предупреждают о массовой рассылке вредоносного ПО

Главное: В Украине зафиксировано массовое распространение электронных писем со ссылкой на программу, которая похищает личные данные. В теме письма написано «Новая программа для записи в журнал».

Детали: Украинцам массово рассылают письма с вредоносным ПО, которое похищает пароли и файлы. Об этом 30 марта сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации.

«Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, работающая при Госспецсвязи, выявила массовое распространение среди граждан Украины и отечественных организаций электронных писем с темой „Новая программа для записи в журнал“», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что текст электронного письма содержит уведомление якобы от Министерства образования и науки Украины об «электронных учебных журналах», а также ссылку на «программу» и пароль на архив.

«В случае открытия архива и запуска EXE-файла, компьютер будет поражен вредоносной программой, которая, по совокупности признаков (несмотря на некоторые отличия), классифицирована как MarsStealer», — уточнили в службе.

MarsStealeо — вредоносная программа-стиллер, основным функционалом которой является сбор информации о компьютере, кража аутентификационных данных из интернет-браузеров, плагинов крипто-кошельков, программ многофакторной аутентификации, кража файлов, а также загрузка и запуск исполняемых файлов и изготовление снимка экрана.

В Госспецсвязи подчеркнули, что в случае обнаружения указанного сообщения нужно немедленно сообщить на почту [email protected] и не открывать файлы.

В тему: В приложении «Дія» заработала важная функция.

Тэги: общество, вирус, программное обеспечение, новости Украины

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