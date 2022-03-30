Из Беларуси запретили вывозить некоторые продукты

Главное: Из Беларуси временно запрещено вывозить некоторые продукты. Это крупы, мука и макароны.

Детали: Некоторые продукты, среди которых крупы, мука и макароны, временно – на три месяца – запрещено вывозить из Беларуси. Об этом сообщает министерство антимонопольного регулирования и торговли страны.

В постановлении сказано, что запрещается вывозить за пределы страны рис, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна обработанного злаков, макаронные изделия.

Отмечается, что сделано это с целью недопущения дефицита и для обеспечения продовольственной безопасности государства.

При этом запрет не будет распространяться: на товары, вывозимые в качестве международной гуманитарной помощи на основании решений правительства; на товары, вывозимые в качестве запасов; на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, которые начинаются и заканчиваются вне таможенной территории Евразийского экономического союза; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС и перемещаемые по транзиту через территорию Беларуси.

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