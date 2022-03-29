Плату за землю в Украине отменили из-за войны

Главное: Плату за землю в Украине временно отменили. Из-за войны.

Детали: Из-за войны в Украине временно отменили плату за землю. Об этом передает Государственная налоговая служба.

Отмечается, что на период действия военного положения изменен установленный Налоговым кодексом порядок взимания платы за землю.

Подчеркивается, что изменения касаются земельных участков, расположенные на территориях, где ведутся боевые действия, и на территориях, временно оккупированных Россией.

Так, земельный налог и арендная плата за земельные участки не начисляется и не уплачивается на период с 1 марта по 31 декабря, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное или чрезвычайное положение.

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