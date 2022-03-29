Армения передала России самолеты с пилотами для обстрела украинских городов

Главное: Власти Армении направили четыре самолета Су-30 с пилотами для поддержки России в войне против Украины.

Детали: Армения направила боевые самолеты и летчиков для участия в войне в Украине на стороне России. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщило турецкое издание Haber Global со ссылкой на имеющуюся у редакции разведывательную информацию.

Отмечается, что 25 марта из Армении вылетели четыре боевых самолета типа Су-30, которые отправились в Россию «для использования в Украине». Более того, специально обученные армянские летчики используют истребители российского производства.

Издание подчеркивает, что этим шагом Армения стала союзником по оккупации в Украине и стала стороной войны.

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