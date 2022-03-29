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Новости > Управделами УПЦ рассказал, как покаяние способно спасти от беды

Управделами УПЦ рассказал, как покаяние способно спасти от беды

Александра Кудрявцева
28.03.22 15:40
173
Управделами УПЦ рассказал, как покаяние способно спасти от беды
Главное: Покаяние приближает к Господу как ничто другое и защищает сильнее всех сил в этом мире.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).
 
«Когда в жизни христианина или шире — в жизни Церкви — происходят некие кризисы, обращаем свой взор на Священное Писание, чтобы там найти ответы на вопросы и правильные примеры поведения. Это неудивительно, ведь народ Божий что в христианскую эру, что в дохристианские времена переживал массу кризисов, бед и трагедий.
 
Так и народ израильский, получивший задолго до рождения Спасителя Мира особый дар — дар несения Истины. Собственно, в этом богоизбранном народе и заключалась ветхозаветная Церковь. За эту долгую историю народ Божий пережил многое: обращение к истинному Богу, египетское рабство, сорокалетнее путешествие в Землю обетованную, непосредственное получение Скрижалей Закона от Господа, установление первого в мире государства с истинной религией, но и развал этого государства, вавилонский плен, затем возвращение в Святую землю и ожидание прихода Мессии», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка считает, что кризисы следуют за отпадением народа от Истинного Бога, а прощение и восстановление — за покаянием людей. «Но всякий раз, когда народ отходил от Бога, приходили пророки, которые предупреждали о результатах этого отпадения», — добавил он.
 
Архиерей приводит слова пророка Иеремии своему народу: «Так говорит о них Господь Саваоф: вот, Я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные смоквы, которых нельзя есть по негодности их; и буду преследовать их мечом, голодом и моровою язвою, и предам их на озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и поругание между всеми народами, куда Я изгоню их, за то, что они не слушали слов Моих, говорит Господь, с которыми Я посылал к ним рабов Моих, пророков, посылал с раннего утра, но они не слушали, говорит Господь» (Иер. 29:17–19).
 
«Однако, как показывает пример покаявшихся ниневитян (которые не просто не относились к народу избранному, но были язычниками), покаяние способно спасти от любой беды, что мы знаем из Книги Иова. Ветхозаветная история в известном смысле — пример всем нам. Этот пример очень прост», — продолжил управделами УПЦ.
 
Митрополит Антоний отметил, что грех отдаляет людей от Бога и тем самым лишает их защиты от сил зла, а покаяние напротив, приближает к Господу как ничто другое и защищает сильнее всех сил в этом мире.
 
«Конечно, мы вправе спросить: неужели мы грешнее всех людей, что именно на нас пали беды и лишения? И на это есть ответ. Так, Христос, говоря о людях, погибших при обрушении башни в Иерусалиме, произнес: „Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете“ (Лк. 13:4–5). Это значит, что конкретный человек может пострадать и не из-за собственных грехов и только Господу ведомо, когда лучше призвать человека к Себе. Но все наши грехи, малые или большие, в своей совокупности увеличивают количества зла в мире, а следовательно — и бедствий», — пояснив владыка.
 
Иерарх УПЦ констатировал, что сейчас в разных уголках земли происходят войны, эпидемии, стихийные бедствия, страдания и смерть, однако мало кто задумывается, сколько гораздо более страшных — духовных смертей вокруг.
 
«И спастись от этого не только в земной, но в грядущей вечной жизни можно только покаянием. И именно сейчас, в Великий пост, каждому стоит задуматься о собственных грехах и очищении от них. Господь же милостив — Он примет и защитит всех покаявшихся», — заключил митрополит Антоний.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле поста.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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