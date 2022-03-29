В епархиях УПЦ отпели погибших украинских воинов

Главное: Священники Житомирской, Нежинской, Одесской, Хмельницкой и Тульчинской епархий Украинской Православной Церкви отпели погибших украинских военнослужащих.

«Недавно умерла жена Евгения, поэтому муж сам воспитывал свою дочь. Этот статус позволял ему не идти на войну, однако добровольно принял решение защищать Родину. Когда 24 февраля страшная беда пришла в нашу страну, он покинул маленькую дочь семье брата и уже через несколько дней начал нести военную службу в артбригаде. 23 марта вражеский снаряд лишил жизни военнослужащего», — сообщает сайт епархии.

В Бердичевском благочинии в селе Кикишевка священники УПЦ отпели еще одного защитника Киева — 29-летнего воина Максима Павлюка.

В храме в честь Воскресения Словущего поселка Озерное Житомирской области протоиерей Димитрий Новицкий совершил чин отпевания погибшего Защитника Украины, военного 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александра Дмитренко.

Житомирская епархия УПЦ выражает соболезнования родным Героев и призывает всех верных молиться о упокоении их бессмертных душ.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента в Спасо-Преображенском соборе Прилук протоиерей Николай Котеленец в сослужении духовенства города совершил чин отпевания воинов Ивана Мащенко и Владимира Забейды.

Гробы с погибшими Героями крестным шествием были пронесены по Центральной площади города. Попрощаться с защитниками пришли родные, близкие, военные собратья усопших, а также жители города Прилуки.

В Одесской епархии УПЦ совершили чин отпевания павших Защитников: воина Александра Чапурина — в деревне Десантное Килийского благочиния; воина Алексея Лунева — в Свято-Введенском храме города Южный; воина Юрия Соломки — на Западном кладбище Одессы; воина Валерия Иванова — в городе Килии; воина Евгения — в храме святого апостола Иоанна Богослова села Высочанка Тарутинского благочиния.

В епархии отмечают прихожан, односельчан убиенных воинов в их стремлении всячески поддержать осиротевшие семьи. Именно приходские общины и жители сел берут на себя организацию похорон, отпевания и поминальных обедов, чтобы облегчить судьбу родных и дать им возможность проститься с мужьями и сыновьями на их пути к Вечности.

В Хмельницке в храме в Казанской иконы Божией Матери священники УПЦ отпели защитника Украины подполковника Олега Мельника.

В храме в честь Рождества Богородицы села Заречное Тульчинской епархии УПЦ протоиерей Владимир Корчинский совершил чин отпевания и похорон 30-летнего воина Игоря Бурдейного, погибшего в Краматорске в результате ракетных обстрелов.

Тульчинская епархия УПЦ выражает соболезнования семье погибшего и просит всех верующих молиться за упокой души воина Игоря.