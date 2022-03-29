В ОП назвали ежедневные потери российской армии в Украине

Главное: Ежедневно Россия теряет в Украине убитыми 510-530 человек. Глава Офиса президента Михаил Подоляк считает, что войска захватчиков смогут терять каждый день по полторы тысячи человек если резко увеличить поставки оружия Украине.

Детали: Российская армия ежедневно теряет в Украине более 500 солдат. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил глава Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

«Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных», — написал он.

При этом Подоляк отметил, что для того, чтобы удвоить или даже утроить для России количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы.

Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію ???????? військових. Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 28, 2022

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