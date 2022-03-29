В ОП назвали ежедневные потери российской армии в Украине

Главное: Ежедневно Россия теряет в Украине убитыми 510-530 человек. Глава Офиса президента Михаил Подоляк считает, что войска захватчиков смогут терять каждый день по полторы тысячи человек если резко увеличить поставки оружия Украине.
Детали: Российская армия ежедневно теряет в Украине более 500 солдат. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил глава Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
«Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных», — написал он.
При этом Подоляк отметил, что для того, чтобы удвоить или даже утроить для России количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы.
В тему: Генштаб ВСУ заявляет, что россияне пытаются прорваться в Киев.