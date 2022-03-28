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Новости > В монастырях и храмах УПЦ помогают беженцам, больницам, нуждающимся и украинским воинам

В монастырях и храмах УПЦ помогают беженцам, больницам, нуждающимся и украинским воинам

Александра Кудрявцева
28.03.22 11:40
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В монастырях и храмах УПЦ помогают беженцам, больницам, нуждающимся и украинским воинам
Главное: Храмы и монастыри всех епархий Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
На Одесчине пожарная команда, действующая при Свято-Покровском ските Успенского Одесского мужского монастыря в селе Мариновка помогла местным жителям. Архимандрит Мелетий и братия приехали к участку, на котором в результате поджога загорелась сухая трава, локализовали и не допустили распространения пожара.
 
При финансовой поддержке семьи благочинного Белгород-Днестровского округа протоиерея Рустика Выходцева приобрели для детского отделения многопрофильной больницы Белгород-Днестровского детский электрокардиограф.
 
На Ровенщине в храме в честь святых Космы и Дамиана села Новый Корец прихожане во главе с настоятелем протоиереем Михаилом Голубкой для военных ВСУ приготовили 300 банок тушенки и 7 тысяч вареников. К верующим присоединились и работники Новокорецкого детского сада «Венок», которые напекли большое количество булочек, пирогов и сладостей. Кроме того, жители собрали деньги и приобрели носки и белье.
 
Гуманитарную помощь община отвезла в волонтерский центр при храме Всех Волынских святых города Ровно, откуда груз был отправлен на передовую.
 
Ключар Преображенского кафедрального собора Кропивницкого протоиерей Иоанн Шемедюк передал для Вооруженных Сил Украины гуманитарную помощь.
 
С благословения митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора настоятель храма в честь собора Карпатских святых Ужгорода протоиерей Петр Грига посетил Мукачевский психоневрологический интернат и передал заведению помощь в виде продуктов питания. Также священник привез в Свалявский Троице-Кирилло-Мефодиевский монастырь продукты длительного хранения для помощи беженцам, которых приняла обитель.
 
Игуменья Мукачевского Свято-Николаевского женского монастыря Илария (Сечка) и сестры обители передали помощь украинским военнослужащим. Защитники Украины выразили искреннюю благодарность монахиням за их молитвы и материальную поддержку.
 
Преподаватели и воспитанники Харьковской духовной семинарии совместно с православными волонтерами передали пищевые продукты и медикаменты жителям городского района Северная Салтовка.
 
В Конотопской епархии духовенство, верующие и волонтеры епархии продолжают помогать нуждающимся горячими обедами, продуктами питания и другими вещами.
 
На Тернопольщине священники, волонтеры и верующие епархии постоянно оказывают помощь нуждающимся в Тернопольской области и отправляют гуманитарные грузы в города, которые находятся в зоне потенциальной опасности.
 
Православные волонтеры передали продукты питания, средства гигиены и одежду для переселенцев, проживающих на Тернопольщине. Также была подготовлена ​​к отправке партия помощи в Чернигов и отправлен гуманитарный груз для военных и жителей Киева.
 
Волонтеры благотворительного отдела Винницкой епархии передали гуманитарную помощь для переселенцев, проживающих в селе Кошаринцы. Также отряды территориальной обороны Винницы и села Малиновка получили 100 упаковок минеральной воды от протоиерея Николая Строка.
 
Благотворительный фонд «Фавор» закупил продукты питания для беженцев из Бучи и Гостомеля общей стоимостью 10 тысяч гривен.
 
В тему: В УПЦ помогают беженцам, больницам, нуждающимся и украинским воинам.
 
 
 
 

Тэги: гуманитарная помощь, УПЦ

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