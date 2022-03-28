Стало известно, как внутренне перемещенным лицам в Украине получить денежную помощь

Главное: Внутренне перемещенным лицам обещают денежную помощь. Две-три тысячи гривен.

Детали: Внутренне перемещенные лица в Украине смогут получить денежную помощь. Кабинет министров внес изменения в постановления № 363 от 25 марта 2022 года.

Уточняется, что такие люди смогут получить с марта по две тысячи гривен взрослым, и по три тысяче – детям.

Информируется: «Помощь внутренне перемещенным лицам, обратившимся за ее предоставлением до 14 апреля, предоставляется, начиная с марта».

Ранее правительство выделило министерству социальной политики десять миллиардов гривен на программу «Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг».

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