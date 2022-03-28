Генштаб ВСУ заявляет, что россияне пытаются прорваться в Киев

Главное: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ приводит сводку на понедельник, 28 марта.

Детали: В Украине продолжаются военные действия. Генштаб ВСУ приводит данные на утро понедельника, 28 марта.

Сообщается, что украинские военные продолжают оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Информируется: «Продолжаются оборонные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка. ВСУ эффективно сдерживают продвижение противника по направлениям Гуляйполя и Запорожья. На Авдеевском направлении украинские военные отражают штурмовые действия войск РФ в районе Верхнеторецкого».

Также сообщается, что на Волынском и Северском направлениях продолжается ведение оборонных операций, обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела.

Подчеркивается, что группировка сил и средств обороны Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов.

Отмечается, что на юге основные усилия ВСУ сосредоточены на организации обороны Кривого Рога, Запорожья и Николаева, удержании определенных участков морского побережья.

Резюмируется, что на Донецком и Луганском направлениях отбиты пять атак врага, уничтожены два российских танка, боевая машина пехоты и один автомобиль.

Военные говорят, что за предыдущие сутки были уничтожены четыре самолета, один вертолет, два БПЛА разных типов и две крылатые ракеты.

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