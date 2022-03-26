В УПЦ опровергли фейк о «священнике», благословляющем русских военных

Главное: В Украинской Православной Церкви опровергли фейк о «священнике», благословляющем русских военнослужащих в Украине.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявили в Херсонской и Новокаховской епархиях.

«Внимание, фейк! В Сети появилось видео с комментарием, что происходящее на нем якобы происходит в Херсонской области. В ответ официально заявляем, что Херсонская епархия Украинской Православной Церкви не имеет никакого отношения к этому видеоматериалу и такого священника в штате Херсонской епархии УПЦ нет», – заявили на официальной странице Херсонской епархии в Facebook.

С аналогичным заявлением выступили в Новокаховской епархии.

«Человек в одежде священнослужителя на видео не принадлежит к числу штатных или заштатных клириков Новокаховской епархии. Мы выяснили также, что в Херсонской епархии такого «клирика» также нет. Трудно сказать, происходит ли это именно на Херсонщине», - отмечается в сообщении.

Также в епархии напомнили, что на видео можно видеть, что священные сосуды, в частности, Святой Потир стоят на капоте военной машины, что является кощунством.

«Позиция Украинской Православной Церкви сформулирована в первый день войны и остается неизменной. Мы осуждаем вооруженную агрессию Российской Федерации против нашей страны. Мы требуем прекращения войны против Украины. Мы молимся за украинских военных, защитников нашего народа», - отметили в Новокаховской епархии.

В тему: В УПЦ помогают беженцам, больницам, нуждающимся и украинским воинам.