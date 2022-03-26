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Новости > В УПЦ помогают беженцам, больницам, нуждающимся и украинским воинам

В УПЦ помогают беженцам, больницам, нуждающимся и украинским воинам

Александра Кудрявцева
26.03.22 14:05
104
В УПЦ помогают беженцам, больницам, нуждающимся и украинским воинам

Главное: Храмы и монастыри всех епархий Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Житомире прихожане Покровского храма усиливают техническое и лекарственное обеспечение пункту оказания первой медицинской помощи, который действует в помещении приходской воскресной школы, а также обустраивают при храме госпиталь на 30 койко-мест. Все волонтеры храма прошли курсы предоставления первой неотложной медицинской помощи в экстренных ситуациях.

В Нежинской епархии прихожане храма Архистратига Михаила села Плиски собрали продукты питания для вынужденных переселенцев. Прихожане Васильевского храма города Борзна собрали гуманитарную помощь и доставили ее в Борзнянский техникум. Беженцы, проживающие в техникуме, получили продукты питания, одежду и другие вещи первой необходимости.

В Одесской области продолжается гуманитарная миссия Одесской епархии Украинской Православной Церкви в самых разных направлениях помощи.

Духовенство и волонтеры раздают горячие напитки и продукты на ж/д вокзале Одессы.

Духовенство Андреевского подворья и братия Свято-Ильинского мужского монастыря во главе с архиепископом Виктором приобщились к помощи беженцам.

В пресс-службе Одесской епархии отметили, что среди тех, кому сегодня оказали помощь у стен Андреевского Подворья, была одесситка, которая 1 мая этого года отпразднует свой столетний юбилей.

«Больно и грустно, что в таком почтенном возрасте, пройдя долгий жизненный путь и, вероятно, человек, уже видевший ужасы войны, переживает это снова. Но с Божьей помощью, помогая и поддерживая друг друга, мы пройдем и через эти проблемы», — подчеркнули в епархии.

На Кировоградщине духовенство и верующие Покровского храма оказывают помощь территориальной обороне и беженцам, ежедневно готовя для них еду.

Священство епархии помогает военным и переселенцам из Харькова, Волновахи и Мариуполя, проживающим в водолечебнице города Знаменка.

«Более 1000 человек прошли через Знаменскую водолечебницу и храм вмч. Пантелеймона Целителя, действующего при нем. На сегодняшний день в водолечебнице проживает 240 человек, из них около 70 — дети. Каждый день утром молимся в храме, а после обеда совместно с горсоветом Знаменки для детей проводятся развлекательные программы, мастер-классы. 24 марта дети играли с аниматорами», — поделились в пресс-службе епархии.

В Полтавской области в храме Всех святых земли Полтавской, действующей при епархиальном управлении, работает волонтерский распределительный центр.

Волонтеры в сотрудничестве с духовенством епархии каждый день принимают, сортируют и отправляют гуманитарную помощь для беженцев, вынужденных переселенцев и всех нуждающихся.

В Ровенской области с начала вторжения российских войск на территорию Украины во всех монастырях и приходах епархии читают Псалтырь, служат ежедневные акафисты и молебны о достижении мира и прекращении страшного кровопролития. В каждой деревне, городе, в каждом храме тысячи верующих приобщились к сбору средств и продуктов питания на нужды ВСУ и переселенцев.

Во Владимир-Волынской епархии прихожане Крымненского благочиния Украинской Православной Церкви собрали гуманитарную помощь защитникам и пострадавшим от российских оккупантов.

Фургон овощей, консервации, круп и другой продовольственной продукции доставили в Ковель. Оттуда гуманитарный конвой отправят тем, кто в этом нуждается.

Прихожане Свято-Троицкого храма Кременчуга совместно с молодежным парламентом города передают гуманитарную помощь нуждающимся.

В Свято-Троицком храме с первых дней войны выпекают домашние пирожки, варят кашу, собирают продукты питания, вещи для детей, доставляют гуманитарную помощь переселенцам.

В Конотопской епархии при храме блаженной Ксении города Кролевец стараниями настоятеля, прихожан храма, медицинских работников и местных жителей организована выпечка хлеба, пирожков и приготовление вареников для защитников Украины.

Как сообщалось ранее, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершили молебны за прекращение вооруженного противостояния в Украине.

В тему: Запорожский митрополит УПЦ помог эвакуировать людей из зоны боевых действий.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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