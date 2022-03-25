Запорожский митрополит УПЦ помог эвакуировать людей из зоны боевых действий

Главное: В Запорожье митрополит Лука помог в эвакуации людей из зоны боевых действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, гуманитарный конвой с продуктами питания и транспортом для эвакуации людей был отправлен из Запорожья в Пологи.

«Милостью Божией, на третьи сутки в Запорожье организованным транспортом были доставлены 41 ребенок из детдома, более 70 взрослых, кроме того к автоколонне присоединились более 20 частных автомобилей со взрослыми и детьми. Несмотря на достаточно небольшое расстояние, в связи с множеством тщательных проверок на постах, колонна вынуждена была продвигаться медленно в течение трёх дней», — отметили в епархии.

Митрополит Лука и запорожские священники оказывали духовную и психологическую поддержку людям, многие из которых переживали серьезное стрессовое состояние.

«В Запорожье продолжают самостоятельно прибывать беженцы из зоны боевых действий, а по благословению Владыки Луки духовенство Запорожья, вместе со своим архипастырем, активно содействует властям области в централизованной эвакуации», — поделились в пресс-службе.

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