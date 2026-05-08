В Киеве мужчина выпал с 11-го этажа – выжить не удалось

В Оболонском районе Киеве произошла трагедия. О ней поведала местная полиция.
Сообщается, что мужчина выпал с 11-го этажа высотки.
Увы, от полученных телесных повреждений он погиб еще до прибытия врачей.
Сказано, что на месте инцидента работают следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции, оперативники и судебно-медицинский эксперт.
Личность погибшего и все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.
Ранее в Киеве четырехлетний мальчик выпал с 21-го этажа.