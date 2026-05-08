Индию потрясло жуткое преступление

В деревне Деулгаон Радже в округе Пуна в Индии произошло жуткое преступление. Как сообщает местная полиция, тут мужчина убил свою девятилетнюю дочь бензопилой после ссоры из-за подделки школьных оценок.

Информируется, что обвиняемый по имени Шантарам Дурьодхан Чаван был арестован вместе со своей сожительницей. Женщину привлекли к ответственности за предполагаемое сокрытие улик и утаивание информации о преступлении от властей.

Следствие выяснило, что девочка подделала табель с оценками своего сводного брата после того, как он занял первое место по успеваемости в классе, а она только второе. Когда подмену обнаружил ее отец, то пришел в ярость и набросился на малышку с бензопилой.

После этого отморозок завернул тело в ткань и поджег его в попытке уничтожить улики и выставить смерть как несчастный случай.

Впрочем, частично обгоревшие останки были обнаружены и отправлены в местную больницу для проведения вскрытия и ДНК-теста.

