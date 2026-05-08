Украинцам рассказали, какая погода ожидает их 9 мая

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в субботу, 9 мая. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в большинстве северных и центральных областей, днем также на востоке и в Карпатском регионе местами пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории нашей страны будет без осадков. На западе и юго-западе ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 7-12, на Левобережье 10-15 тепла, днем плюс 18-23, на западе 13-18 тепла.

В Киеве завтра ночью местами ожидайется кратковременный дождь, днем будет сухо. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 10-12, днем 18-20 тепла.

