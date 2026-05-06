Зеленский ответил на новый террор со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский комментирует новый террор со стороны России. По его словам, она сорвала режим прекращения огня, которое началось в ночь на 6 мая.

Глава государства отметил, что, несмотря на объявленное перемирие, на всех ключевых участках фронта продолжаются штурмовые действия, и только с начала этих суток российская армия осуществила уже почти три десятка штурмовых действий.

Лишь за прошедшие ночь и утро было зафиксировано более двадцати авиационных ударов с применением более семидесяти авиабомб.

Так, как указывается, в течение минувшей ночи российская армия наносила и удары дронами различных типов.

Силы обороны Украины обезвредили только ударных дронов почти девяносто. Были и ракетные удары.

Сказано, что по состоянию на 10-00 российская армия осуществила 1 820 нарушений режима тишины - обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов.

Политик информировал: «Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада. Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей – это плохое время для публичных «празднований».

Добавляется: «Россия должна закончить свою войну. Даже с отключенным интернетом и заблокированной связью большинству россиян абсолютно понятно, что их руководство может выйти из бункера и выбрать мир».

Подчеркивается, что дипломатические предложения нашей страны есть у российской стороны, и единственное, что нужно, - это готовность России двигаться к реальному миру.

Резюмируется: «По состоянию на этот день констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями».

