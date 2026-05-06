Россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Украины – известны последствия

В Украине продолжается война. Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру нашей страны.

Об этом информирует «Укрэнерго».

По этой причине на сегодняшнее утро случились новые обесточивания в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

Указывается, что там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже проводятся аварийно-восстановительные работы.

Добавляется, что потребление электроэнергии снизилось на 2,4% по сравнению с утренними показателями во вторник. Это объясняется ясной погодой во всех регионах, которая обеспечивает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.

Говорится: «Учитывая погодные условия, активное энергопотребление сегодня стоит перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций с 10-00 до 17-00. В вечерние часы сохраняется необходимость в бережном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 18-00 до 22-00».

