Стубб обещает давить на Трампа ради помощи Украине

Президент Финляндии Александр Стубб сделал громкое заявление. Он обещает давить на американского лидера Дональда Трампа, с которым у него приятельские отношения, чтобы США продолжали помогать Украине.

Политик сказал: «Я очень реалистичен. Президент Дональд Трамп – независимый человек. Если я смогу внести хотя бы одну из десяти идей по поводу войны в Украине, это будет хорошо».

Впрочем, глава государства добавил, что не хочет переоценивать свою роль в данном контексте.

Ранее Стубб высказался о будущих отношениях Европы с Россией.