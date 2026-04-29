В Германии рассказали о выгоде сотрудничества с Украиной

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал сотрудничество с Украиной. Произошло это на его совместной пресс-конференции с министром финансов страны Ларсом Клингбайлем.

Глава ведомства сказал: «Мы отошли от чисто ситуативной поддержки Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе и все больше выстраиваем структурированное и долгосрочное стратегическое партнерство с Украиной».

Подчеркивается: «Это не только приносит пользу, но и, естественно, способствует безопасности обеих наших стран, а также экономике и промышленности».

Добавляется: «Мы продолжим полагаться на совместные закупки военной техники с европейскими партнерами для поддержки Украины и для собственной выгоды».

Указывается при этом, что Германия хочет рассмотреть присоединение к украинскому кластеру военных разработок Brave1, созданному для ускорения разработки инновационных систем и внедрения их в войска.

Ранее Мерц назвал «нереалистичным» вступление Украины в ЕС даже до 2028 года.