В начале рабочей недели существенно потеплеет, но есть нюансы

В начале следующей рабочей недели, в понедельник, 4 мая, в Украине продолжится потепление. Об этом говорят синоптики.

В Гидрометцентре говорят, что по стране будет преимущественно сухо, только на юго-востоке днем ожидается дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юго-востоке – северо-восточный, 7-12 м/с.

Ночью 3-8 тепла, на востоке плюс 1-6, на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса. Днем 14-19 тепла, на западе и севере плюс 18-23.

В Киеве будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью 6-8 тепла, днем плюс 20-22.

