США выведут часть своих солдат из Германии – названа причина

США решили вывести часть своих военных из Германии, которая отказывается помогать в войне с Ираном. Об этом, ссылаясь на инсайдеров, пишет издание The New York Times.

В публикации сказано: «Американцы в частном порядке дали понять, что эта мера предполагается как наказание за то, что Германия недостаточно помогла в военной кампании, а также за критику стратегии Дональда Трампа со стороны немецких чиновников самого высокого уровня».

Стоит отметить, что официальный представитель Пентагона Шон Парнелл уже подтвердил решение вывести пять тысяч солдат в течение шести-двенадцати месяцев.

Напомним, что по состоянию на декабрь прошлого года в Германии находилось более 36 тысяч военных США.

Ранее Трамп резко прошелся по Мерцу и призвал его заняться войной в Украине.