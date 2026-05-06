Мировые запасы нефти рекордно падают. Цены могут взлететь еще больше

Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами, создавая угрозу значительного повышения цен накануне летнего сезона путешествий. В апреле объемы сырой нефти упали на 200 миллионов баррелей из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times со ссылкой на данные S&P Global Energy и аналитиков Goldman Sachs.

По оценкам S&P Global Energy, запасы снижались на 6,6 миллиона баррелей в сутки, несмотря на существенное падение спроса — около 5 миллионов баррелей в сутки, что стало самым резким сокращением потребления со времен пандемии COVID-19. В целом из-за войны, инициированной США и Израилем против Ирана, рынок потерял уже около 1 миллиарда баррелей. Трейдеры обеспокоены: глобальные запасы приближаются к критической грани, которая может быть достигнута уже через несколько недель.

Руководитель отдела исследований нефти S&P Джим Буркхард заявил, что приближается неизбежный рыночный кризис, а цены на нефть еще существенно вырастут.

Трейдеры предупреждают, что падение запасов ниже критического уровня может вызвать значительный скачок цен. В Goldman Sachs прогнозируют, что глобальные запасы близки к самому низкому показателю за последние восемь лет. При этом в Северной Европе запасы авиационного топлива упали до уровня шестилетней давности, а в США ожидается исторический минимум запасов бензина в разгар сезона отпусков.

В настоящее время мировые запасы нефти составляют около 4 миллиардов баррелей, но значительная часть этого объема используется для поддержки производственных процессов и эксплуатации трубопроводов. Это существенно ограничивает доступ к оперативному использованию запасов.

Буркхард отметил, что именно резкое снижение запасов в США может стать сигналом тревоги, ведь самый тяжелый этап кризиса еще впереди.

Напомним, дефицит нефти грозит некоторым странам уже в юне.