Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Мировые запасы нефти рекордно падают. Цены могут взлететь еще больше

Мировые запасы нефти рекордно падают. Цены могут взлететь еще больше

Александр Панько
06.05.26 12:48
132
Мировые запасы нефти рекордно падают. Цены могут взлететь еще больше

Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами, создавая угрозу значительного повышения цен накануне летнего сезона путешествий. В апреле объемы сырой нефти упали на 200 миллионов баррелей из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times со ссылкой на данные S&P Global Energy и аналитиков Goldman Sachs.

По оценкам S&P Global Energy, запасы снижались на 6,6 миллиона баррелей в сутки, несмотря на существенное падение спроса — около 5 миллионов баррелей в сутки, что стало самым резким сокращением потребления со времен пандемии COVID-19. В целом из-за войны, инициированной США и Израилем против Ирана, рынок потерял уже около 1 миллиарда баррелей. Трейдеры обеспокоены: глобальные запасы приближаются к критической грани, которая может быть достигнута уже через несколько недель.

Руководитель отдела исследований нефти S&P Джим Буркхард заявил, что приближается неизбежный рыночный кризис, а цены на нефть еще существенно вырастут.

Трейдеры предупреждают, что падение запасов ниже критического уровня может вызвать значительный скачок цен. В Goldman Sachs прогнозируют, что глобальные запасы близки к самому низкому показателю за последние восемь лет. При этом в Северной Европе запасы авиационного топлива упали до уровня шестилетней давности, а в США ожидается исторический минимум запасов бензина в разгар сезона отпусков.

В настоящее время мировые запасы нефти составляют около 4 миллиардов баррелей, но значительная часть этого объема используется для поддержки производственных процессов и эксплуатации трубопроводов. Это существенно ограничивает доступ к оперативному использованию запасов.

Буркхард отметил, что именно резкое снижение запасов в США может стать сигналом тревоги, ведь самый тяжелый этап кризиса еще впереди.

Напомним, дефицит нефти грозит некоторым странам уже в юне.

Тэги: запасы нефти

Комментарии

Статьи

04.05.26 17:50

Русины или «русские»?

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.05.26 14:29

Трамп приостановил проект «Свобода» по проходу судов через Ормузский пролив

06.05.26 13:46

РФ заманивает на фронт студентов с оккупированной части Донбасса, — СМИ

06.05.26 13:27

Зеленский ответил на новый террор со стороны России

06.05.26 13:22

Россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Украины – известны последствия

06.05.26 13:18

В Одессе совершено нападение на автомобиль ТЦК во время перевозки военнообязанных

06.05.26 13:14

На Закарпатье вспыхнул гигантский лесной пожар

06.05.26 12:17

США одобрили продажу Украине «умных» авиабомб

06.05.26 11:48

Кремль формирует «кольцо ПВО» вокруг Москвы

06.05.26 11:19

Рубио заявил о завершении операции против Ирана

06.05.26 13:27

Зеленский ответил на новый террор со стороны России

06.05.26 10:26

Россия нарушила режим «тишины», атаковав сразу несколько украинских городов

06.05.26 09:36

В ОП сделали важное заявление насчет перемирия

06.05.26 09:27

Генштаб рассказал о новых потерях россиян. Сводка за 6 мая

05.05.26 16:37

Украина усиливает оборону на границе с Приднестровьем

05.05.26 15:26

Противостояние Трампа с Европой несет дополнительные риски для Украины, — Time

05.05.26 11:48

В Вашингтоне недалеко от Белого дома произошла стрельба, один человек ранен

05.05.26 10:16

Украина объявляет режим тишины с 6 мая, — Зеленский

05.05.26 09:17

РФ объявила перемирие с Украиной на 8-9 мая и пригрозила ударом по центру Киева

04.05.26 15:33

Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, — Зеленский

30.04.26 16:59

Путин сделал странное заявление о России

01.05.26 09:13

На Львовщине автокран врезался в поезд. Погиб машинист

01.05.26 16:59

На Житомирщине мать заставляла 6-летнюю дочь участвовать в детском порно

29.04.26 16:14

Нейропсихолог поведала, как кофе влияет на наш мозг

01.05.26 16:28

У Бритни Спирс возникли новые проблемы с законом

02.05.26 14:51

Стубб обещает давить на Трампа ради помощи Украине

02.05.26 14:30

В начале рабочей недели существенно потеплеет, но есть нюансы

01.05.26 15:36

Российские толстосумы продолжают жировать во время войны

01.05.26 16:14

Трамп задумался о бронежилете

29.04.26 15:08

В Германии рассказали о выгоде сотрудничества с Украиной

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди