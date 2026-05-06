На Закарпатье вспыхнул гигантский лесной пожар

На Закарпатье произошло огненное ЧП. О нем поведали в ГСЧС.
Сказано, что на территории Верхне-Воловецкого лесничества вспыхнул гигантский пожар – продолжается его ликвидация.
Спасатели говорят, что сейчас пламенем пройдено около 75 гектаров.
На месте инцидента развернут штаб по ликвидации пожара.
К тушению огня привлечены 243 человека и 46 единиц техники, из них от ГСЧС – 138 пожарных и 36 единиц техники, в том числе и авиация ГСЧС.
Добавляется, что на помощь местным спасателям также прибыли коллеги из Львовской и Ивано-Франковской областей.
Ранее пожар в Полтавской области уничтожил урожай зерна.