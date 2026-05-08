В Кремле двояко высказались о диалоге с Европой

В Кремле сделали двоякое заявление по поводу переговоров с Европой. Заявление озвучил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Чиновник сказал: «Мы будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы».

Добавляется при этом: «Но так же, как неоднократно говорилось Владимиром Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем».

Уточняется: «Владимир Путин готов к переговорам со всеми».

