Стоматолог поведала о страшном вреде газировки

Российский стоматолог Мариам Кикалеишвили предупредила о вреде газировки. Рассказала, чем такие напитки опасны для зубов.

Медик поведала: «Газировка разрушает эмаль быстрее, чем сахар. Это связано не только с сахаром в составе, но и с кислотами, которые буквально разъедают поверхность зуба».

Специалист акцентирует внимание на том, что систематическое употребление газированных напитков приводит к истончению эмали, повышенной чувствительности и ускоренному развитию кариеса.

Подчеркивается, что наиболее уязвимы дети и подростки, у которых эмаль еще не полностью сформирована.

