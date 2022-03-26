На Виннитчине и Сумщине УПЦ передали медикаменты для лечения украинских военных

Главное: В Винницкой и Сумской областях епархии Украинской Православной Церки передали медикаменты для защитников Украины и нуждающихся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, лекарства передали для госпитализированных воинов ВСУ в Винницкую областную больницу им. М.И. Пирогова.

Медикаменты собрали прихожане и настоятели городских храмов в честь Воскресения Христова и вмч. Димитрия Солунского.

«Призываем вместе поддерживать наших защитников! Продолжаем молиться о Украине!», — призвали в Винницкой епархии.

Сумская епархия УПЦ приняла участие в передаче медикаментов, полученных от львовской волонтерской организации «Центр волонтерства и защиты».

Лекарства передали в администрацию Сумского областного клинического медицинского центра социально опасных заболеваний, который в свою очередь перераспределяет медикаменты по лечебным учреждениям Сумской области.

Как сообщалось ранее, гуманитарный центр Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви доставил грузовик медицинских средств от Румынской Церкви для лечения онкобольных.

В тему: Игуменья УПЦ рассказала о помощи пострадавшим и призвала усилить молитвы за мир.